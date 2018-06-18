Кейн и Стерлинг — в основе Англии на матч с Тунисом

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные

Тунис: Хассен, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Ф. Бен Юссеф, Скири, Сасси, Бадри, Хазри, Слити

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон, Триппьер, Лингард, Алли, Янг, Кейн, Стерлинг

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Вильмар Рольдан из Колумбии. Поединок состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 21:00 по Москве.

Матч Тунис — Англия — стартовый для обеих команд в группе G. Ранее в этом же квартете Бельгия уверенно обыграла Панаму (3:0).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Англии. Коэффициент на ее успех — 1,45. Победа Туниса оценивается в среднем в 9,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.