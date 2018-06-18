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    Швеция и Южная Корея объявили стартовые составы команд

    ЧМ-2018. Швеция — Южная Корея: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Южной Кореи Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч первого тура группового раунда ЧМ-2018.

    Андреас Гранквист
    Андреас Гранквист
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    Встреча группы F между командами Швеции и Южной Кореи пройдет в понедельник, 18 июня, в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по мск.

    Швеция: Ульсен, Аугустинссон, Гранквист, Люстиг, Янссон, Форсберг, Экдаль, Ларссон, Классон, Берг, Тойвонен.

    Южная Корея: Хен-У, Ли Ен, Чу-Хо, Ен-Гвон, Хен-Су, Сон-Ен, Дже-Сон, Джа-Чхоль, Син-Ук, Хын-Мин, Хи-Чхан.

    Встреча Швеция — Южная Корея — вторая игра 1-го тура в группе F. Ранее сборная Мексики одержала сенсационную победу над командой Германии со счетом 1:0.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Швеции. Коэффициент на ее победу 2,15. Победа Южной Кореи оценивается в среднем в 4,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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