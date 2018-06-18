Швеция и Южная Корея объявили стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборныхна матч первого тура группового раунда ЧМ-2018.

Встреча группы F между командами Швеции и Южной Кореи пройдет в понедельник, 18 июня, в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по мск.

Швеция: Ульсен, Аугустинссон, Гранквист, Люстиг, Янссон, Форсберг, Экдаль, Ларссон, Классон, Берг, Тойвонен.

Южная Корея: Хен-У, Ли Ен, Чу-Хо, Ен-Гвон, Хен-Су, Сон-Ен, Дже-Сон, Джа-Чхоль, Син-Ук, Хын-Мин, Хи-Чхан.

Встреча Швеция — Южная Корея — вторая игра 1-го тура в группе F. Ранее сборная Мексики одержала сенсационную победу над командой Германии со счетом 1:0.

Букмекеры в матче отдают победу сборной Швеции. Коэффициент на ее победу 2,15. Победа Южной Кореи оценивается в среднем в 4,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.