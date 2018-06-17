Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018

потерпела поражение от(0:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

Встреча 1-го тура группы F прошла в столичных «Лужниках». Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Хавьер Эрнандес получил мяч на ход из центра поля, а затем выполнил передачу на Ирвинга Лосано, который получил мяч на левом углу штрафной площади, немного сместился в центр и затем отправил мяч в ближний угол ворот.

Во втором тайме немцы владели преимуществом, нанеся несколько опаснейших ударов по воротам Гильермо Очоа, но переиграть мексиканского голкипера так и не сумели.

Напомним, что сборная Германии является действующим чемпионом мира.

В составе мексиканцев на замену вышел Рафаэль Маркес, для которого это пятый чемпионат мира.

Ранее достичь такого результата удавалось двум футболистам – мексиканцу Антонио Карбахалю (1950-1966) и немцу Лотару Маттеусу (1982-1998).

В другом матче группы F встретятся команды Швеции и Южной Кореи. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре сборная Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону сыграет с Южной Кореей, а команда Германии в этот же день встретится в Сочи со Швецией.