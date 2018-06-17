ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александар Коларов — автор победного голаКоларов одной левой уложил Коста-Рику
    Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 19:51
    • Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018
  • 20:05
    • Менеджер сборной Египта: Салах сыграет с Россией
  • 19:43
    • Неймар сыграет в атаке Бразилии против Швейцарии
  • 19:29
    • Балотелли близок к переходу в «Марсель»
    Все новости спорта

    Сборная Мексики сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018

    Германия — Мексика 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Мексики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Германии потерпела поражение от команды Мексики (0:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

    Ирвинг Лосано
    Ирвинг Лосано
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча 1-го тура группы F прошла в столичных «Лужниках». Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

    Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Хавьер Эрнандес получил мяч на ход из центра поля, а затем выполнил передачу на Ирвинга Лосано, который получил мяч на левом углу штрафной площади, немного сместился в центр и затем отправил мяч в ближний угол ворот.

  • За кем следить на ЧМ-2018. Ирвинг Лосано
  • Второй материал специальной рубрики к ЧМ-2018
  • 27/05/2018

    • Во втором тайме немцы владели преимуществом, нанеся несколько опаснейших ударов по воротам Гильермо Очоа, но переиграть мексиканского голкипера так и не сумели.

    Напомним, что сборная Германии является действующим чемпионом мира.

    В составе мексиканцев на замену вышел Рафаэль Маркес, для которого это пятый чемпионат мира.

    Ранее достичь такого результата удавалось двум футболистам – мексиканцу Антонио Карбахалю (1950-1966) и немцу Лотару Маттеусу (1982-1998).

    В другом матче группы F встретятся команды Швеции и Южной Кореи. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре сборная Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону сыграет с Южной Кореей, а команда Германии в этот же день встретится в Сочи со Швецией.

    ЧМ-2018. Группа F
    Германия — Мексика — 0:1 (0:1)
    Гол: Лосано, 36Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 80), Хедира (Ройс, 60), Кроос, Дракслер, Езил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86)Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Айяла, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 73), Эррера, Вела (Альварес, 58), Лаюн, Лосано (Хименес, 66), ЭрнандесПредупреждения: Морено, 40. Мюллер, 83. Хуммельс, 84. Эррера, 89
    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Не день Месси и пенальтисты-рекордсмены
  • 02:04
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Швейцария
  • 1,58
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживанияНазваны лучшие автомобильные марки и модели 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразилия начнет с уверенной победы
  • Бразилия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1,58
    •
  • Забьет ли Неймар в первом матче на ЧМ?
  • Бразилия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2,27
    •
  • Подтвердит ли Швеция свой класс в матче с Южной Кореей?
  • Швеция – Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2,07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эррол Спенс нокаутировал Карлоса Окампо Бокс Спенс нокаутировал Окампо и сохранил титулОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе 11:450
  • 17:02
    • Гол Коларова со штрафного принес сербам победу над Коста-Рикой
  • 15:39
    • Федерер — чемпион турнира в Штутгарте
  • 12:52
    • Салах тренируется без ограничений
    Лионель Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Не день Месси и пенальтисты-рекордсменыО главных событиях третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ударный старт «селесао»
  • 9,26
    •
  • 19:23
    • Коларов чувствовал, что может красиво забить Коста-Рике
  • 19:13
    • Колосков: Главная цель сборной России в матче с Египтом — не проиграть
  • 18:59
    • Тренер сборной Хорватии: Спрошу у Ракитича, как остановить Месси
    Станислав Черчесов Футбол Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к ЕгиптуСборная России продолжает активную подготовку ко второму матчу на домашнем чемпионате мира 00:480
  • 12:33
    • Дзагоев рассказал о шансах сыграть на ЧМ-2018
  • 11:51
    • Жирков вернулся в общую группу сборной России
  • 11:11
    • Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие