Подтвердит ли Швеция свой класс в матче с Южной Кореей?

В понедельник, 18 июня, сборная Швеции сыграет с командой Южной Кореи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы F, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Швеция – Южная Корея.

Швеция

Футболисты сборной Швеции с большим трудом пробились в финальную часть чемпионата мира, пройдя довольно сложный отбор.

В своей отборочной группе A «тре крунур» заняли второе место, пропустив вперед Францию, но опередив Нидерланды и Болгарию. Соперником шведов по стыковым встречам стала команда Италии, которую они обыграли дома 1:0, а в гостях сыграли вничью – 0:0.

В 2018 году подопечные Янне Андерссона провели шесть товарищеских матчей, в которых обыграли Данию (1:0), сыграли вничью с Эстонией (1:1), той же Данией (0:0) и Перу (0:0), а также проиграли Чили (1:2) и Румынии (0:1).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Все основные футболисты сборной Швеции находятся в строю. А вот возвращения в команду Златана Ибрагимовича мы так и не дождались.

Южная Корея

Путь сборной Южной Кореи на чемпионат мира тоже был тяжелым. В третьем раунде азиатского отбора подопечные Син Тэ Ёна все-таки заняли второе место в группе A, но слишком отстали от Ирана и подпустили к себе Сирию и Узбекистан.

Получив билет на ЧМ-2018, в конце прошлого года «азиатские тигры» отправились на Кубок Восточной Азии по футболу, став его победителем. В финале была повержена команда Японии (4:1).

В 2018 году южнокорейцы успели провести сразу девять товарищеских матчей. Впрочем, одержать победу они смогли только над Молдавией (1:0), Латвией (1:0) и Гондурасом (2:0). В то же время команда сыграла вничью с Ямайкой (2:2) и Боливией (0:0), а также проиграла Северной Ирландии (1:2), Польше (2:3), Боснии и Герцеговине (1:3) и Сенегалу (0:2).

В текущем составе сборной Южной Кореи преобладают игроки из местного чемпионата. Самым известным легионером можно назвать форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Прогноз

Средняя линия на данный матч выглядит так: победа сборной Швеции – 2,07, победа сборной Южной Кореи – 4,10, ничья – 3,30.

Мы ожидаем, что в этой группе «азиатские тигры» займут последнее место, так что рассчитывать на очки в любом из трех туров им будет сложно.

Германия и Мексика значительно превосходят корейцев в классе, а Швеция хоть и имеет некоторые проблемы с результативностью, но все же является более качественной и дисциплинированной командой.

Для «тре крунур» игра может сложиться тяжело. Возможно, корейцы отдадут все силы для того, чтобы заработать хотя бы один бал. Однако, как нам кажется, даже это вряд ли спасет их от поражения.

Для людей, готовых к риску, предлагаем присмотреться к ставке «индивидуальный тотал сборной Швеции больше 1,5» за 2,30. Как уже было сказано, Ибрагимовича в составе шведов нет, поэтому придется рассчитывать на талант Маркуса Берга и Олы Тойвонена. Могут ли они забить Южной Кореи два мяча? Нам кажется, что это вполне выполнимая задача. Можно вспомнить, как россияне отгрузили «азиатским тиграм» четыре гола в прошлом году, а оборона гостей из Азии была похожа на проходной двор.