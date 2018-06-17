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    Уткин: Сборная Исландии — потомки викингов-лузеров

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    Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал игру сборной Исландии в матче с Аргентиной (1:1) на ЧМ-2018.

    Футболисты сборной Исландии
    Футболисты сборной Исландии
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    «Кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю, их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Только что посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет.

    Скажите, как можно восхищаться ухабом на дороге? Можно восхищаться тем, как кто-то в гостях виртуозно разбил дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определенная удаль, но как этим можно восторгаться?

    Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. Это может быть даже интересно: это какой-то оселок, на котором может быть опробован какой-либо клинок, острота какого-то оружия. В конце концов, это какая-то стена, которая должна протестировать выстрел из танка или пушки. Кто этой стеной будет восхищаться?

    Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. Они не поплыли дальше в Америку – остались там жить.

    Это типичные сыновья маминой подруги. Два типажа внешности у игроков сборной Исландии: мальчик с пробором, иногда без волос (это не важно), аккуратненький. Магнуссона видели? Вот это он. И другой тип – друг маминой подруги. Возможно, который, собственно говоря, и есть сын. Это, например, Гуннлаугссон. Больше там нет никого.

    И вот теперь восхищаться тем, как эти люди в двадцать две ноги, иногда в двадцать две руки и одиннадцать голов, разрушают одну игру, вторую игру, третью игру… Молодцы, но не умеют они больше.

    Чем может взять троечник? Он не изобретет ничего нового. Это не футбольная мысль: так движутся косяки сельди, которые плавают вокруг Исландии. Такая же слаженность движений.

    Сборная Исландии – это эффект некой эволюции, то как люди борются за выживание. Боретесь за выживание? Совершите заплыв нагишом из Рейкьявика до Ньюфаундленда. Для чего вы пришли нам мешать футбол смотреть?

    Чем быстрее сборная Исландии соберет свои немудрящие вещи и поедет к своим вулканам, на которых с трудом пытаются быть похожими, тем будет лучше», – сказал Уткин в видео на своем YouTube-канале.

    На ЧМ-2018 Исландия также сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).

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