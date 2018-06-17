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    Семак хотел бы видеть Дзюбу в «Зените»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждет возвращения в клуб форварда Артема Дзюбы.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в аренде в тульском «Арсенале».

    «Ждем его, естественно. Сейчас для него первостепенная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил. Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира.

    Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде. После чемпионата мира я хочу его видеть в "Зените", жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже», – цитирует Семака «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

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