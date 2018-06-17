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    Колосков: Главная цель сборной России в матче с Египтом — не проиграть

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сборной России по футболу важнее не проиграть египтянам, чем одержать победу в предстоящем матче группового этапа чемпионата мира.

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    Россияне 14 июня в Москве разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, а египтяне днем позже в Екатеринбурге проиграли команде Уругвая — 0:1.

    «Исходя из своего многолетнего опыта, я понимаю, что очень трудно предсказать результат конкретного матча.

    Я считаю, что во встрече со сборной Египта для нас важно, в первую очередь, не проиграть, что бы не ухудшить сложившуюся (турнирную) ситуацию. Но нашим ребятам вполне по силам и одержать победу. Нам надо играть на победу».

    Салах в сборной Египта — это совсем не тот Салах, который играет в «Ливерпуле», — подчеркнул эксперт. — И не стоит его излишне опасаться — надо выходить и играть с ним как с любым другим футболистом«, — приводит слова Колоскова "Р-Спорт".

    Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

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