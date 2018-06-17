Нойер — в основе на матч Германии против Мексики

Стали известны стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют сборные

Стоит отметить появление в воротах сборной Германии Мануэля Нойера, который только недавно вернулся в игру после серьезной травмы.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00.

Германия — Мексика — стартовый поединок в группе F. В понедельник, 18 июня, первый тур в квартете продолжат Швеция и Южная Корея (прогноз).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Германии. Коэффициент на ее победу 1,45. Победа Мексики оценивается в среднем в 7,75. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.