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    Иванович и Матич выйдут в стартовом составе Сербии на матч с Коста-Рикой

    Коста-Рика — Сербия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Коста-Рики Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович
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    Коста-Рика: Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Оскар Дуарте, Франсиско Кальво, Кристиан Гамбоа, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Давид Гусман, Хоан Венегас, Маркос Уренья.

    Сербия: Владимир Стойкович, Душко Тошич, Бранислав Иванович, Александар Коларов, Никола Миленкович, Лука Миливоевич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Матич, Адем Ляич, Александар Митрович.

    Главный арбитр матча — Маланг Диду из Сенегала. Игра состоится в Самаре и начнется в 15:00.

    Позднее в группе E сыграют команды Бразилии и Швейцарии (прогноз).

    В этом матче букмекеры ставят на победу Сербии. Коэффициент составляет 1,98. Ставки на победу Коста-Рики в среднем принимаются с коэффициентом 5,00.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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