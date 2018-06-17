Иванович и Матич выйдут в стартовом составе Сербии на матч с Коста-Рикой

Стали известны стартовые составы сборныхна матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Коста-Рика: Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Оскар Дуарте, Франсиско Кальво, Кристиан Гамбоа, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Давид Гусман, Хоан Венегас, Маркос Уренья.

Сербия: Владимир Стойкович, Душко Тошич, Бранислав Иванович, Александар Коларов, Никола Миленкович, Лука Миливоевич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Матич, Адем Ляич, Александар Митрович.

Главный арбитр матча — Маланг Диду из Сенегала. Игра состоится в Самаре и начнется в 15:00.

Позднее в группе E сыграют команды Бразилии и Швейцарии (прогноз).

В этом матче букмекеры ставят на победу Сербии. Коэффициент составляет 1,98. Ставки на победу Коста-Рики в среднем принимаются с коэффициентом 5,00.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.