Сербия не проиграет Коста-Рике

В воскресенье, 17 июня, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Коста-Рики встретится с командой Сербии. Поединок пройдет в Самаре и начнется в 15:00 по мск. Прогноз на Коста-Рика — Сербия. Прогноз на Коста-Рика — Сербия.

Коста-Рика

В отборе на мировое первенство сборная Коста-Рики в решающем пятом раунде заняла второе место, пропустив вперед только мексиканцев. Костариканская сборная набрала 16 очков в десяти матчах (4 победы, 4 ничьи и 2 поражения).

После окончания квалификации подопечные Оскара Рамиреса провели пять товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧМ-2018. В марте костариканцы обыграли Шотландию (1:0), а также уступили Тунису (0:1). В июне Коста-Рика разгромила Северную Ирландию (3:0), а затем проиграла в матчах, в которых, наверное, и должна была проиграть — 0:2 Англии и 1:4 Бельгии.

Напомним, костариканцы пошумели на прошлом чемпионате мира, выйдя в плей-офф из одной группы с Италией и Англией, а после выбив Грецию на стадии 1/8 финала. Остановилась Коста-Рика лишь в четвертьфинале.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сербия

Сборная Сербии довольно уверенно преодолела свою квалификацию, заняв первое в группе и получив прямую путевку на мировое первенство. В своей группе сербы обошли Ирландию, Уэльс, Австрию, Грузию и Молдавию.

После успешного отбора сербская сборная провела четыре товарищеских матча. В марте Сербия проиграла Марокко (1:2), затем обыграла Нигерию (0:2). В июне соотношение побед и поражений оказалось таким же. Сперва сербы минимально уступили чилийцам (0:1), а следом разгромили Боливию (5:1).

Предыдущий Мундиаль в Бразилии сербы пропустили.

Прогноз

Для обеих сборных матч будет во многом ключевым в борьбе за выход в плей-офф. Первое место в квартере еще до старта турнира эксперты отдали сборной Бразилии (и вряд ли она его упустит), поэтому Коста-Рике, Сербии и Швейцарии придется сражаться за вторую путевку.

Букмекеры считают сборную Сербии фаворитом этого матча. На победу сербской сборной можно поставить с коэффициентом 1,91.

Также рекомендуем рассмотреть вариант со ставкой на тотал меньше 2,5 и то, что Сербия не проиграет, с коэффициентом 1,9.