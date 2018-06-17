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    Сербия не проиграет Коста-Рике

    Коста-Рика — Сербия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 17 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
    Прогноз на Коста-Рика — Сербия
    Бранислав Иванович
    В воскресенье, 17 июня, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Коста-Рики встретится с командой Сербии. Поединок пройдет в Самаре и начнется в 15:00 по мск. Прогноз на Коста-Рика — Сербия. Прогноз на Коста-Рика — Сербия.
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    Коста-Рика

    В отборе на мировое первенство сборная Коста-Рики в решающем пятом раунде заняла второе место, пропустив вперед только мексиканцев. Костариканская сборная набрала 16 очков в десяти матчах (4 победы, 4 ничьи и 2 поражения).

    После окончания квалификации подопечные Оскара Рамиреса провели пять товарищеских матчей в рамках подготовки к ЧМ-2018. В марте костариканцы обыграли Шотландию (1:0), а также уступили Тунису (0:1). В июне Коста-Рика разгромила Северную Ирландию (3:0), а затем проиграла в матчах, в которых, наверное, и должна была проиграть — 0:2 Англии и 1:4 Бельгии.

    Напомним, костариканцы пошумели на прошлом чемпионате мира, выйдя в плей-офф из одной группы с Италией и Англией, а после выбив Грецию на стадии 1/8 финала. Остановилась Коста-Рика лишь в четвертьфинале.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сербия

    Сборная Сербии довольно уверенно преодолела свою квалификацию, заняв первое в группе и получив прямую путевку на мировое первенство. В своей группе сербы обошли Ирландию, Уэльс, Австрию, Грузию и Молдавию.

    После успешного отбора сербская сборная провела четыре товарищеских матча. В марте Сербия проиграла Марокко (1:2), затем обыграла Нигерию (0:2). В июне соотношение побед и поражений оказалось таким же. Сперва сербы минимально уступили чилийцам (0:1), а следом разгромили Боливию (5:1).

    Предыдущий Мундиаль в Бразилии сербы пропустили.

    Прогноз

    Для обеих сборных матч будет во многом ключевым в борьбе за выход в плей-офф. Первое место в квартере еще до старта турнира эксперты отдали сборной Бразилии (и вряд ли она его упустит), поэтому Коста-Рике, Сербии и Швейцарии придется сражаться за вторую путевку.

    Букмекеры считают сборную Сербии фаворитом этого матча. На победу сербской сборной можно поставить с коэффициентом 1,91.

    Также рекомендуем рассмотреть вариант со ставкой на тотал меньше 2,5 и то, что Сербия не проиграет, с коэффициентом 1,9.

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    Футбол. Прогноз на Коста-Рика — Сербия. В воскресенье, 17 июня, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Коста-Рики встретится с командой Сербии. Поединок пройдет в Самаре и начнется в 15:00 по мск. Прогноз на Коста-Рика — Сербия.
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