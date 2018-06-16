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    Осорио: Считаю, что у нас есть шанс победить немцев на ЧМ-2018

    Сборная Мексики Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Мексики Карлос Осорио рассказал, что верит в возможность победы своей команды над действующим чемпионом мира сборной Германии на мундиале в России.

    Карлос Осорио
    Карлос Осорио
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    Матч с участием этих двух команд на чемпионате мира-2018 пройдет на московском стадионе «Лужники» в воскресенье 17 июня.

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    • «У немцев хорошая линия нападения, они играют эффективно, но мы не собираемся менять свой стиль игры. Мы всегда будем бороться с ними на равных.

    Нашим игрокам нужно понять, что они должны воспользоваться этой огромной возможностью – играть с чемпионами мира на равных и победить, потому что я считаю, что она у нас есть.

    Матч со сборной Германии — это прекрасная возможность для мексиканского футбола сыграть с действующим чемпионом мира, сплоченной командой с прекрасным тренером.

    Немцы – одни из фаворитов на победу в этом чемпионате. У нас прекрасные шансы на успех, у нас есть оптимальный состав, который может конкурировать с Германией, одной из сильнейших команд в мире.

    Я полностью верю в своих игроков. С теми игроками в центре поля, что у нас есть, мы можем побороться за владение мячом», — приводит слова Осорио «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    На групповом этапе чемпионата мексиканцами также предстоит встретиться со сборными Швеции и Южной Кореи.

    «Я понимаю, что эти три матча (в группе) очень важны. По ним будут судить о нашей работе. Мы, конечно, не Германия, но у нас свой путь, и команда сплочена», — резюмировал Осорио.

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