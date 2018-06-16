Миллиган пообещал, что Австралия будет сражаться с французами

Полузащитник сборной Австралиирассказал о подготовке к матчу первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Франции.

Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена» 16 июня, начало — в 13:00 мск.

Для 32-летнего футболиста мундиаль в России стал четвертым в карьере.

«Мы знаем, что французы очень талантливы. Но мы будем с ними сражаться. Попасть в состав на чемпионат мира всегда было нелегко, я всегда бился за это место. Неважно, кто главный тренер команды, моя задача не меняется: тяжелейшая работа ради попадания в команду», — цитирует Миллигана официальный сайт ФИФА.

Сборная Австралии в группе С также сыграет с командами Перу и Дании.