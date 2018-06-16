Харейда: Очень важно иметь хорошего вратаря, такого как Шмейхель

Главный тренер сборной Даниипохвалил вратаря своей командыза то, как он провел матч группового этапа чемпионата мира против сборной Перу.

Сборная Дании победила перуанцев со счетом 1:0 во встрече группы С, прошедшей в субботу в Саранске. Шмейхель по ходу игры несколько раз спас ворота датчан.

«Перу, все-таки, сильная команда, они играют очень хорошо. Мы сначала прощупывали их, но через 10 минут первого тайма стали действовать поактивнее.

Мы не выжали из этого преимуществ, стали играть длинными передачами, но результата не было.

Атмосфера нас немного пугала, интенсивная поддержка была на трибунах (на трибунах доминировали перуанские болельщики).

Давление было, но как коллектив мы справились. А еще очень важно в футболе иметь хорошего вратаря, такого как Каспер Шмейхель. Он акробат.

У него ноги — как пружины, он очень быстрый. Он один из лучших вратарей в мире. Он выдержал фантастическое давление. Каспер сегодня очень хорошо сыграл, да и вся оборона хорошо сыграла», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Также специалист оценил систему видеоповторов (VAR), которая была применена по ходу матча. Перуанец Кристиан Куэва не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный после применения VAR.

«Нам повезло. Если она эффективно используется как сегодня, то я не против. Времени много это не затратило. Это облегчает жизнь судей, они могут принимать взвешенные решения», — резюмировал Харейде.