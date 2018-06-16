Дриусси не удивлен разгромной победе России над Саудовской Аравией

Нападающий «Зенита»поделился ожиданиями от сборов команды, а также прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче ЧМ-2018.

«Ожидания всегда одни и те же — продолжать развиваться и побеждать вместе с командой, с каждым днем все лучше узнавая нового тренера, с которым мы пока не знакомы. Будем стараться скорее адаптироваться к его игровым идеям и применять их на практике.

Смотрю все матчи чемпионата мира! Наблюдать такой турнир всегда интересно, особенно когда он проходит в России, где я играю. Результат первого матча сборной России не удивил, потому что я знаю футболистов, которые играют в вашей сборной, встречался с ними на поле.

У России отличный состав, и я надеюсь, что команда пройдет как можно дальше. Очень рад за Дзюбу. Дзюба — отличный игрок, который всегда помогает тебе на поле. Пусть продолжает забивать!

В Аргентине от сборной на мировых первенствах всегда ждут только победы. Знаю, это будет очень сложно, но нужно двигаться вперед шаг за шагом. Надеюсь на золото!», — приводит слова Дриусси «Чемпионат».