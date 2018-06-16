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    Дриусси не удивлен разгромной победе России над Саудовской Аравией

    Зенит Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от сборов команды, а также прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче ЧМ-2018.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси
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    «Ожидания всегда одни и те же — продолжать развиваться и побеждать вместе с командой, с каждым днем все лучше узнавая нового тренера, с которым мы пока не знакомы. Будем стараться скорее адаптироваться к его игровым идеям и применять их на практике.

    Смотрю все матчи чемпионата мира! Наблюдать такой турнир всегда интересно, особенно когда он проходит в России, где я играю. Результат первого матча сборной России не удивил, потому что я знаю футболистов, которые играют в вашей сборной, встречался с ними на поле.

    У России отличный состав, и я надеюсь, что команда пройдет как можно дальше. Очень рад за Дзюбу. Дзюба — отличный игрок, который всегда помогает тебе на поле. Пусть продолжает забивать!

    В Аргентине от сборной на мировых первенствах всегда ждут только победы. Знаю, это будет очень сложно, но нужно двигаться вперед шаг за шагом. Надеюсь на золото!», — приводит слова Дриусси «Чемпионат».

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