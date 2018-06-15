«Сампдория» нашла замену Торрейре в «Зените»

«Сампдория» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита», утверждает La Repubblica.

Как стало известно изданию, генуэзский клуб рассматривает аргентинца на замену хавбеку Лукасу Торрейре, который близок к переходу в «Арсенал».

В материале отмечается, что сам Паредес хотел бы вернуться в Италию и вновь поработать с Марко Джампаоло, который тренировал его в «Эмполи» в сезоне 2015/16.

При этом осуществление трансфера будет весьма затратным, поскольку «Зенит» просит за Паредеса не меньше 20 миллионов евро. В «Сампдории» надеются, что им удастся уговорить россиян снизить цену.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны другого итальянского клуба – «Наполи».