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    «Сампдория» нашла замену Торрейре в «Зените»

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    «Сампдория» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, утверждает La Repubblica.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    Как стало известно изданию, генуэзский клуб рассматривает аргентинца на замену хавбеку Лукасу Торрейре, который близок к переходу в «Арсенал».

    В материале отмечается, что сам Паредес хотел бы вернуться в Италию и вновь поработать с Марко Джампаоло, который тренировал его в «Эмполи» в сезоне 2015/16.

    При этом осуществление трансфера будет весьма затратным, поскольку «Зенит» просит за Паредеса не меньше 20 миллионов евро. В «Сампдории» надеются, что им удастся уговорить россиян снизить цену.

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    • Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны другого итальянского клуба – «Наполи».

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