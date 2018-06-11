«Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Паредеса

Леандро Паредес
«Зенит»
Как сообщает CalcioNapoli24, неаполитанский клуб предложил питерцам 25 млн евро за трансфер игрока.
По информации издания, в услугах 23-летнего аргентинского хавбека заинтересован также «Ювентус», однако туринский клуб пока не обращался с предложением к руководству «Зенита».
Ранее сообщалось, что Паредес может стать заменой для клуба полузащитника Марека Гамшика, который, возможно, покинет неаполитанцев в летнее трансферное окно.
Словацким хавбеком интересуется сам «Зенит», а также «Ред Булл Зальцбург» и «Гуанчжоу Эвергранд».