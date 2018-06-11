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    «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Паредеса

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    Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Наполи».

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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  • Как сообщает CalcioNapoli24, неаполитанский клуб предложил питерцам 25 млн евро за трансфер игрока.

  • Агент: «Зенит» вложил в Паредеса слишком много, чтобы просто отпустить
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    • По информации издания, в услугах 23-летнего аргентинского хавбека заинтересован также «Ювентус», однако туринский клуб пока не обращался с предложением к руководству «Зенита».

    Ранее сообщалось, что Паредес может стать заменой для клуба полузащитника Марека Гамшика, который, возможно, покинет неаполитанцев в летнее трансферное окно.

    Словацким хавбеком интересуется сам «Зенит», а также «Ред Булл Зальцбург» и «Гуанчжоу Эвергранд».

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