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    Агент: «Зенит» вложил в Паредеса слишком много, чтобы просто отпустить

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    Агент Густаво Педрозо, представляющий форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, высказал мнение о будущем другого аргентинца – хавбека питерцев Леандро Паредеса​.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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  • «Правда в том, что Паредес – игрок, который способен успешно выступать в другом чемпионате.

    Но "Зенит" вложил в Леандро слишком много, чтобы отпустить его без скорой замены на какого-то столь же значительного футболиста», – сказал Педрозо изданию «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее сообщалось, что «Наполи» готов отдать 35 миллионов евро за Паредеса. Прошлым летом «Зенит» заплатил за него 23 миллиона евро.

    В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

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