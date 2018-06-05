Агент: «Зенит» вложил в Паредеса слишком много, чтобы просто отпустить

Агент, представляющий форварда «Зенита», высказал мнение о будущем другого аргентинца – хавбека питерцев

«Правда в том, что Паредес – игрок, который способен успешно выступать в другом чемпионате.

Но "Зенит" вложил в Леандро слишком много, чтобы отпустить его без скорой замены на какого-то столь же значительного футболиста», – сказал Педрозо изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов отдать 35 миллионов евро за Паредеса. Прошлым летом «Зенит» заплатил за него 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.