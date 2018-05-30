Агент Паредеса рассказал об интересе «Наполи»

Полузащитник «Зенита», ранее выступавший за «Рому» может вернуться в Италию.

Об этом рассказал Томислав Эрцег, работающий в агентстве, которое представляет интересы аргентинца.

«Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его и ведет переговоры», — цитирует Эрцега «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «сине-бело-голубые» заплатили за Паредеса 23 миллиона евро. В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Ранее появилась информация, что «Наполи» готов приобрести аргентинца за 30-35 миллионов евро.