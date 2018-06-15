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    Замены Черчесова себя прекрасно оправдали, отметил Моуринью

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад главного тренера сборной России Станислава Черчесова в победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия ЧМ-2018.

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    «Черчесов сегодня хорошо себя показал. Я не был на его месте, но уверен: быть главным тренером сборной страны, которая проводит у себя чемпионат мира, – большая ответственность.

    Ему приходилось принимать важные решения, он подбирал игроков в команду, делал замены в ходе матча, и эти замены себя прекрасно оправдали.

    Сегодня он покидает стадион в лучшем положении, чем в начале матча. Он набрался опыта. Но это была Саудовская Аравия.

    Египет играет сильнее, а Уругвай – тем более. Поэтому надо порадоваться сегодняшней победе, успокоиться и двигаться дальше.

    Я думаю, что в матче Россия – Египет, скорее всего, будет ничья, а по итогам группового этапа россияне займут второе место.

    Ожидаю, что из этой группы с первого места выйдет Уругвай. У России и Египта будет по четыре очка», – сказал Моуринью в эфире RT.

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