Замены Черчесова себя прекрасно оправдали, отметил Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»отметил вклад главного тренера сборной России Станислава Черчесова в победу над командой(5:0) в матче открытия ЧМ-2018.

«Черчесов сегодня хорошо себя показал. Я не был на его месте, но уверен: быть главным тренером сборной страны, которая проводит у себя чемпионат мира, – большая ответственность.

Ему приходилось принимать важные решения, он подбирал игроков в команду, делал замены в ходе матча, и эти замены себя прекрасно оправдали.

Сегодня он покидает стадион в лучшем положении, чем в начале матча. Он набрался опыта. Но это была Саудовская Аравия.

Египет играет сильнее, а Уругвай – тем более. Поэтому надо порадоваться сегодняшней победе, успокоиться и двигаться дальше.

Я думаю, что в матче Россия – Египет, скорее всего, будет ничья, а по итогам группового этапа россияне займут второе место.

Ожидаю, что из этой группы с первого места выйдет Уругвай. У России и Египта будет по четыре очка», – сказал Моуринью в эфире RT.