«Барселона» обещала Гризманну больше шансов на победу в Лиге чемпионов

Французский форвард, принявший решение остаться в «Атлетико» на следующий сезон, вел переговоры с «Барселоной».

Об их ходе рассказала Мод, сестра и советник своего брата, заявившая, что каталонский клуб гарантировал больше шансов на победу в Лиге чемпионов.

«Они сразу сказали мне, что получать больше денег в клубе, где вы являетесь лидером, это нормально. Выбор был таков: остаться в "Атлетико" с гораздо большей зарплатой или же отправиться в "Барселону", где платили бы меньше в ближайшие годы.

Однако они говорили также о спортивном смысле, подчеркивая, что "Барселона" давно не выигрывала Лигу чемпионов, поэтому очень хочет сделать это. Они утверждали, что в Каталонии у Гризманна было бы больше шансов на успех в этом турнире.

В конечном счете Антуан решил остаться в столице Испании и попытаться привезти трофей на стадион мадридского клуба», — приводит слова Мод Marca.