Гризманн объявил, что остается в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико»в эфире испанского ТВ заявил, что принял решение остаться в мадридском клубе и не переходить куда-либо в это трансферное окно.

Кроме того, в своем твиттере Гризманн выложил видео, в котором он стоит около домашнего стадиона «Атлетико», написав: «Мои фанаты, моя команда, мой дом».

Двумя вариантами продолжения карьеры французского форварда были дальнейшее выступление за «Атлетико» или переход в «Барселону», которая была готова выкупить у «матрасников» контракт игрока.

27-летний нападающий играет за мадридский клуб с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb