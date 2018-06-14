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    Гризманн объявил, что остается в «Атлетико»

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в эфире испанского ТВ заявил, что принял решение остаться в мадридском клубе и не переходить куда-либо в это трансферное окно.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Кроме того, в своем твиттере Гризманн выложил видео, в котором он стоит около домашнего стадиона «Атлетико», написав: «Мои фанаты, моя команда, мой дом».

    Двумя вариантами продолжения карьеры французского форварда были дальнейшее выступление за «Атлетико» или переход в «Барселону», которая была готова выкупить у «матрасников» контракт игрока.

    27-летний нападающий играет за мадридский клуб с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.

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