Гризманн объявил, что остается в «Атлетико»

Антуан Гризманн
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Кроме того, в своем твиттере Гризманн выложил видео, в котором он стоит около домашнего стадиона «Атлетико», написав: «Мои фанаты, моя команда, мой дом».
Двумя вариантами продолжения карьеры французского форварда были дальнейшее выступление за «Атлетико» или переход в «Барселону», которая была готова выкупить у «матрасников» контракт игрока.
27-летний нападающий играет за мадридский клуб с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.
Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 июня 2018 г.
Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴
My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb