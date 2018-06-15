Салах начнет матч против Уругвая на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы сборныхна матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

У египтян в стартовом составе не оказалось их лидера – Мохамеда Салаха, который лишь несколько дней назад вернулся в общую группу. Он остался на скамейке запасных.

Стартовый состав сборной Египта: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.

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Состав уругвайцев не стал неожиданным. В атаке южноамериканцев сыграют Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Стартовый состав сборной Уругвая: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Главный арбитр матча — Бьорн Кёйперс из Нидерландов. Матч состоится в Екатеринбурге и начнется в 15:00.

Ранее в этой группе A сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

В этом матче букмекеры верят в победу Уругвая. Коэффициент на ее победу – 1,54, на победу Египта – 8,60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.