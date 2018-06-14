Кутепов: Не растрачивали силы на пустую беготню, а ждали ошибок соперника

Защитник сборной Россиирассказал о стартовой встрече домашнего чемпионата мира по футболу со сборной Саудовской Аравии (5:0).

«Конечно, мы волновались: это чемпионат мира, но в течение игры волнение прошло. Результат на табло.

Быстрый гол помог: почувствовали уверенность, но не растрачивали силы на пустую беготню, а ждали ошибок соперника.

Нет эмоций? Я всеми мыслями уже в Санкт-Петербурге. Игра прошла, готовимся к Египту», — отметил он в интервью «Р-Спорт».

Также Кутепов ответил на вопрос как он относится к возможности того, что на поле в составе сборной Египта может выйти восстанавливающийся после травмы Мохамед Салах.

«Я абсолютно нейтрально отношусь к тому, будет ли он играть», — подчеркнул Кутепов.