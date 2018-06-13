«Байер» не устроило предложение «Наполи» по Лено

Бернд Лено
kicker.de
Итальянский клуб планировал оформить трансфер голкипера сборной Германии до начала ЧМ-2018, но «аптекарей» не устроило предложение в размере 18 миллионов евро.
Главным претендентом на Лено является лондонский «Арсенал», который готов заплатить за игрока около 25 миллионов евро. Руководство английского клуба считает, что немецкий вратарь способен заменить 35-летнего Петра Чеха.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги Лено провел 33 матча (из них 10 — на ноль).
Напомним, что Лено не попал в окончательную заявку сборной Германии на ЧМ-2018.