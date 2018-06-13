«Байер» не устроило предложение «Наполи» по Лено

«Байер» отклонил предложение «Наполи» о трансфере голкипера, сообщает Bild.

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Итальянский клуб планировал оформить трансфер голкипера сборной Германии до начала ЧМ-2018, но «аптекарей» не устроило предложение в размере 18 миллионов евро.

Главным претендентом на Лено является лондонский «Арсенал», который готов заплатить за игрока около 25 миллионов евро. Руководство английского клуба считает, что немецкий вратарь способен заменить 35-летнего Петра Чеха.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Лено провел 33 матча (из них 10 — на ноль).

Напомним, что Лено не попал в окончательную заявку сборной Германии на ЧМ-2018.