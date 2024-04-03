Карпин: Еще неизвестно, останусь ли я в сборной России

Главный тренер сборной Россиивысказался о своём будущем в национальной команде.

«В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В "Ростове" — да, у меня контракт.

Пишут про сборную, что ещё два года? Ну, спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать?» — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.