В рамках 1/2 финала Кубка Германии 3 апреля пройдет матч «Байер» — «Фортуна». Начало — 21:45 (мск). «Байер» — «Фортуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы сейчас выглядят едва ли не ярче всех в Европе. На текущий момент там команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Байер» опережает «Баварию» на 13 очков. Теперь важно не разбазарить этот гандикап за 7 оставшихся туров.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова победила. «Байер» с трудом переиграл «Хоффенхайм» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Более того, команда Хаби Алонсо еще не проигрывала в нынешнем сезоне. «Фармацевты» способны выиграть и чемпионат, и Кубок Германии.

Не сыграют: Эсекиэль Паласиос, Виктор Бонифаце — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Байер» выступает блестяще. Да и на Кубок Германии команда мотивирована максимальным образом.

Матчи против «Фортуны» для команды исторически складываются удачно. 6 последних очных встреч завершились победами «фармацевтов».

При этом «Байер» даже без травмированного Бонифаце выглядит впечатляюще. Да и Патрик Шик постепенно набирает былые кондиции.

«Фортуна»

Турнирное положение: «Фортуна» текущий чемпионат проводит в борьбе за повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке второго немецкого дивизиона.

Шансы прямое на спасение еще имеются. Отставание от проходной 2 позиции составляет 6 очков за 7 туров до финиша.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Фортуна» переиграла «Кайзерслаутерн» (3:1).

Между тем, в 5 последних поединках команда победила четырежды. В этих матчах игрокам «Фортуны» удалось отличиться 13 мячами при 3 пропущенных.

К тому же команда выиграла в 3 своих последних поединках. Да и вообще, клуб из Дюссельдорфа не затерялся бы в элите.

Не сыграют: Марсель Соботтка — травмирован.

Состояние команды: ныне команда пытается пробиться в элиту. Между тем, в Кубке Германии она также может пошуметь.

В Кубке Германии команда уже пробилась в полуфинал. Случилось это благодаря уверенной победе над «Санкт-Паули» в серии пенальти.

Наверняка запредельного настроя хватит и на этот поединок. «Фортуна» явно постарается дать бой лидеру Бундеслиги.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Вот только ресурсов у полпреда второго дивизиона может банально не хватить.

Статистика для ставок

«Байер» обыгрывал «Фортуну» в 6 последних очных поединках

«Фортуна» не побеждает «фармацевтов» уже 14 лет

«Байер» еще не проигрывал в текущем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 9.15, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.38 и 2.85.

Прогноз: «Байер» на голову сильнее соперника, которому к тому же традиционно успешно противостоит.

«Фортуна» проводит симпатичный турнирный отрезок, и явно мотивирована дать бой лидеру Бундеслиги.

Ставка: Обе забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.85