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    Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Жемалетдинова

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    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов в ближайшие дни вернется в московский «Локомотив».

    Рифат Жемалетдинов
    Рифат Жемалетдинов
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  • Как стало известно «Чемпионату», «Локо» купит Жемалетдинова за 1,5 миллиона евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «Рубином».

    «Железнодорожники» уже отправили казанцам официальное уведомление. Ожидается, что сделка будет оформлена 13-14 июня, после чего будет сделано официальное объявление.

    Напомним, Жемалетдинов перешел из «Локомотива» в «Рубин» в 2016 году. В сезоне-2017/18 нападающий принял участие в 21 матче РФПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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