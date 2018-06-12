Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Жемалетдинова

Нападающийв ближайшие дни вернется в московский

Как стало известно «Чемпионату», «Локо» купит Жемалетдинова за 1,5 миллиона евро — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «Рубином».

«Железнодорожники» уже отправили казанцам официальное уведомление. Ожидается, что сделка будет оформлена 13-14 июня, после чего будет сделано официальное объявление.

Напомним, Жемалетдинов перешел из «Локомотива» в «Рубин» в 2016 году. В сезоне-2017/18 нападающий принял участие в 21 матче РФПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.