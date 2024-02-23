«Рома» — «Фейенорд»: счет матча 2:1 по пенальти, обзор голов

В матче 1/16 финала Лиги Европы итальянскаяи нидерландскийсыграли в основное и дополнительное время со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

Уже на пятой минуте мексиканский бомбардир Сантьяго Хименес вывел гостей вперед.

«Джаллоросси» ответил голом капитана Лоренцо Пеллегрини спустя 10 минут, ему ассистировал Стефан Эль-Шаарави.

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Больше ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не было, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Ромы».