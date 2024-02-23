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    «Рома» была точнее «Фейенорда» в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

    «Рома» — «Фейенорд»: счет матча 2:1 по пенальти, обзор голов

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    В матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская «Рома» и нидерландский «Фейенорд» сыграли в основное и дополнительное время со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева.

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    Уже на пятой минуте мексиканский бомбардир Сантьяго Хименес вывел гостей вперед.

    «Джаллоросси» ответил голом капитана Лоренцо Пеллегрини спустя 10 минут, ему ассистировал Стефан Эль-Шаарави.

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    Больше ни в основное, ни в дополнительное время забитых мячей не было, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Ромы».

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Рома — Фейеноорд 1:1
    Голы: 0:1 Сантьяго Хименес (5'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (15'), 1:1 Леандро Паредес (пенальти) (107'), 1:1 Аясэ Уэда (пенальти) (107'), 2:1 Бриан Кристанте (пенальти) (107'), 3:2 Уссем Ауа (пенальти) (107'), 3:2 Квилиндсхи Хартман (пенальти) (107'), 4:2 Никола Залевский (пенальти) (107') Рома: Миле Свилар, Рик Карсдорп (Зеки Челик, 67'), Джанлука Манчини, Диего Льоренте (Эван Н'Дика, 85'), Леонардо Спинаццола (Анхелиньо, 106'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Уссем Ауа, 71'), Пауло Дибала (Томмазо Бальданци, 102'), Ромелу Лукаку, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 91') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Барт Ниувкоп (Янкуба Минте, 71'), Квилиндсхи Хартман, Давид Ганцко, Томас Белен, Лютсхарел Гертрейда, Матс Виффер (Алиреза Джаханбакш, 120'), Квинтен Тимбер, Сантьяго Хименес (Аясэ Уэда, 78'), Игор Пайшао (Лука Иванушец, 59'), Калвин Стенгс (Рамиз Зерруки, 59') Предупреждения: Леонардо Спинаццола (17'), Леандро Паредес (26'), Лютсхарел Гертрейда (27'), Давид Ганцко (66'), Квинтен Тимбер (90'), Эван Н'Дика (103'), Матс Виффер (107')
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