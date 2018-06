«Суонси» возглавил бывший тренер «Эстерсунда»

Новым главным тренеромстал экс-наставник шведского «Эстерсунда», сообщает пресс-служба валлийского клуба.

44-летний специалист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2021 года.

Поттер работал с «Эстерсундом» на протяжении семи лет. За это время он вывел команду из четвертого в высший дивизион, выиграл Кубок Швеции, а также дошел до 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

По итогам прошедшего сезона «Суонси» в Английской премьер-лиге стал 18-м и вылетел в Чемпионшип.

New boss, Graham Potter will be joined at the #Swans by Billy Reid and Kyle Macaulay... 💪🙌#WelcomeGraham#WelcomeBilly#WelcomeKyle pic.twitter.com/g72wtE4uoz