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    Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Коста-Рику

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    Сборные Бельгии одержала победу над командой Коста-Рики (4:1) в товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн».

    Фрагмент матча
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  • В составе победителей дубль оформил форвард Ромелу Лукаку, который отметился также результативной передачей. Еще по одному голу забили Дрис Мертенс и Миши Батшуайи.

    За сборную Коста-Рики отличился Брайан Руис.

    На предстоящем чемпионате мира–2018 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Панамы, Туниса и Англии.

    Коста-Рика встретится с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

    Товарищеский матч
    Бельгия — Коста-Рика — 4:1 (2:1)
    Голы: Руис, 24 (0:1). Мертенс, 31 (1:1). Лукаку, 42 (2:1). Лукаку, 50 (3:1). Батшуайи, 64 (4:1)Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Боята (Дендонкер, 66), Менье (Шадли, 46), Витсель, Де Брейне (Тилеманс, 71), Феррейра-Карраско, Э.Азар (Дембеле, 70), Мертенс (Батшуайи, 52), Лукаку (Т.Азар, 65)Коста-Рика: Навас, Овьедо (Кальво, 46), Дуарте, Акоста, Гамбоа (Смит, 66), Гонсалес, Боланьос (Гусман, 62), Руис (Кэмпбелл, 66), Борхес (Асофейфа, 76), Техеда, Уренья (Венегас, 46)Предупреждение: Гонсалес, 45
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