Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Коста-Рику

одержала победу над(4:1) в товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн».

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В составе победителей дубль оформил форвард Ромелу Лукаку, который отметился также результативной передачей. Еще по одному голу забили Дрис Мертенс и Миши Батшуайи.

За сборную Коста-Рики отличился Брайан Руис.

На предстоящем чемпионате мира–2018 сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами Панамы, Туниса и Англии.

Коста-Рика встретится с Бразилией, Швейцарией и Сербией.