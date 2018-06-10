Варди раскритиковал Ходжсона за провал на Евро-2016

Нападающий «Лестера» и сборной Англиизаявил, что в поражении от Исландии (1:2) в 1/8 финала Евро-2016 виноват экс-наставник «львов»

Джейми Варди dailymail.co.uk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«То поражение от Исландии на Евро было падением на дно. Не думаю, что мы хорошо подготовились к той игре. Когда Исландия повела в счете, мы не знали, что нужно делать. Мы были ужасно подготовлены.

Мы даже не рассматривали сценарий, при котором исландцы поведут в счете. К счастью, сейчас все иначе. Спросите у любого в нашей команде — он ответит, что сейчас мы готовы к любому сценарию. Босс все делает правильно.

Он предоставил нам неделю отдыха после завершения клубного сезона. И это важно. Это время было необходимо, чтобы все забыть и снова включиться в работу. Два года назад ничего такого не было. Только закончился сезон, и мы тут же отправились на Евро. Это тоже одна из причин наших неудач», — сказал Варди Daily Mail.