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    «Спартак» заинтересовался хорватским защитником

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    Московский «Спартак» планирует приобрести защитника «Славен Белупо» Николу Катича, утверждает Daily Report.

    Никола Катич
    Никола Катич
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  • По информации британского издания, «красно-белые» начнут переговоры с представителями хорватского футболиста уже во вторник, 12 июня.

    Таким образом, «Спартак» может перехватить Катича у «Рейнджерс», руководство которого до сих пор не сделало конкретного предложения.

    Катич играет за «Славен Белупо» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей и забил один гол.

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    • Хорват, рост которого составляет 194 сантиметра, играет на позиции центрального защитника, но также может исполнить роль опорного полузащитника.

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