«Спартак» заинтересовался хорватским защитником

Московский «Спартак» планирует приобрести защитника «Славен Белупо», утверждает Daily Report.

Никола Катич dailyrecord.co.uk 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

По информации британского издания, «красно-белые» начнут переговоры с представителями хорватского футболиста уже во вторник, 12 июня.

Таким образом, «Спартак» может перехватить Катича у «Рейнджерс», руководство которого до сих пор не сделало конкретного предложения.

Катич играет за «Славен Белупо» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей и забил один гол.

Хорват, рост которого составляет 194 сантиметра, играет на позиции центрального защитника, но также может исполнить роль опорного полузащитника.