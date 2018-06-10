Григорян призвал жить по средствам

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и владивостокского «Луча-Энергии»прокомментировал высказывание полузащитника «Краснодара»о завышенных зарплатах в российском футболе.

В четверг Перейра в интервью Zona Mixta заявил, что некоторые игроки с российским паспортом имеют контракты на уровне форварда сборной Египта Мохамеда Салаха, хотя разница в классе между ними и египтянином огромна.

«Сначала возмутился его (Перейры) словам, а потом пришел к мнению, что все эти зарплаты в футболе искусственные. Все говорят, что выход сборной России из группы на чемпионате мира будет достижением, так какого черта мы платим такие зарплаты, раз выход из группы — это достижение. Давайте жить по средствам, тогда некоторые футболисты задумаются, что надо реализовывать себя за рубежом. А какой им смысл ехать туда, когда ты здесь за два-три сезона можешь обеспечить не только себя, но и два-три поколения. Это же просто футбол, игра, так не должно быть», — сказал Григорян в интервью «Р-Спорт».

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.