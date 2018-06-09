Агент не верит в переход Головина в «Ювентус»

Итальянский агентпрокомментировал информацию о том , что скауты «Ювентуса» будут наблюдать за игрой полузащитника ЦСКАво время чемпионата мира-2018.

«Не знаю, насколько это правда, что "Ювентус" будет просматривать Головина. Он хороший футболист, но не думаю, что "Юве" собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джана. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников.

Аренда? Это будет непросто. У него нет паспорта Евросоюза. А в Италии ты не можешь покупать больше двух людей не из ЕС за один трансферный период. Так что не думаю, что "Ювентус" собирается приобретать Головина», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне чемпионата России Головин провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Срок его контракта с «армейцами» заканчивается летом 2021 года.