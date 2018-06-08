Перин прибыл на медобследование перед переходом в «Ювентус»

Вратарь «Дженоа»в ближайшее время пройдет медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус», сообщает пресс-служба туринского клуба.

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Ранее сообщалось, что переход Перина обойдется «старой синьоре» в 12 миллионов евро, еще 3 миллиона «грифоны» могут получить в качестве бонусов. С голкипером будет подписан контракт, рассчитанный на четыре года, а его годовой оклад составит 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 37 матчах Серии А, в 11 из которых сумел отстоять «на ноль».

Ранее туринский клуб покинул 40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон.