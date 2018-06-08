Перин прибыл на медобследование перед переходом в «Ювентус»

Маттиа Перин
twitter.com/juventusfcen
Ранее сообщалось, что переход Перина обойдется «старой синьоре» в 12 миллионов евро, еще 3 миллиона «грифоны» могут получить в качестве бонусов. С голкипером будет подписан контракт, рассчитанный на четыре года, а его годовой оклад составит 2,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 37 матчах Серии А, в 11 из которых сумел отстоять «на ноль».
Ранее туринский клуб покинул 40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон.
👋 ✋ 👋 ✋@MattiaPerin has arrived at #JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/8uGyE9E87r— JuventusFC (@juventusfcen) 8 июня 2018 г.