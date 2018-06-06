Михалик может вернуться в Украину

Полузащитник московскогоможет вернуться в Украину.

Как сообщает Sport Arena, Михаликом интересуется луцкая «Волынь», которая в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге и ставит задачу подняться в высший дивизион.

У 34-летнего Михалика, который является уроженцем Волынской области, летом заканчивается контракт с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что соглашение может быть продлено на один сезон.

Напомним, Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В состав «железнодорожников» украинец перешел из киевского «Динамо».