Венгер определится со своим будущим в течение двух недель

Арсен Венгер
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«У меня все еще есть желание стать тренером? Это вопрос, на который мне нужно будет ответить в ближайшие две недели. Я не знаю, хочу ли я бросить вызов еще одной сумасшедшей проблеме. Это та работа, которая требует полной приверженности.
Я должен дать себе немного времени, чего я никогда раньше не позволял. По ходу этого отрезка я пойму, скучаю ли я за этой работой», — приводит слова Венгера Sky Sports
Напомним, что Венгер возглавлял «Арсенал» в течении 22 лет, с 1996 по 2018 года.