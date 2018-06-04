Шунин: Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо»

Голкипер «Динамо»считает, что полузащитникуне стоит переходить в «Спартак».

«Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — "Динамо". Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать. Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста.

Я доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера. Вот уже больше 20 лет я нахожусь в своем родном, любимом клубе, и меня все полностью устраивает. Считаю, что поступил правильно», — цитируют Шунина «Известия».