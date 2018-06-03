Австралийцы назвали финальную заявку на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Австралии во главе св назвал окончательный состав из 23 человек для участия на ЧМ-2018.

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В заявку вошли сразу семь нападающих:

вратари Мэттью Райан («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Данни Вукович («Генк», Бельгия), Брэд Джонс («Фейенорд», Нидерланды);

защитники Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Иокогама», Япония), Мэттью Юрман («Сувон Самсунг Блюуингз», Южная Корея), Джеймс Мередит («Миллуолл», Англия), Джошуа Рисдон («Вестерн Сидней Уондерерс»), Трент Сэйнсбери («Грассхоппер», Швейцария);

полузащитники Миле Единак («Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвин («Халл Сити», Англия), Робби Круз («Бохум», Германия), Массимо Луонго («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Марк Миллиган («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия);

нападающие Тим Кэхилл («Миллуолл», Англия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Мэттью Леки («Герта», Германия), Эндрю Наббут («Урава Ред Даймондс», Япония), Димитрий Петратос («Ньюкасл Юнайтед Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Дармштадт 98», Германия).

На чемпионате мира в России сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции, Перу и Дании.