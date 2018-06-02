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    • Переговоры Сарри с «Челси» провалились
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    Переговоры Сарри с «Челси» провалились

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    Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри заявил близким и друзьям, что его переговоры с лондонским «Челси» зашли в тупик, сообщает Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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  • Специалист отметил, что он не будет работать на «Стэмфорд Бридж».

    Ситуация осложнилась, когда «Челси» отказался выплачивать «Наполи» отступные в размере 8 миллионов евро за досрочный разрыв контракта Сарри, который действует до 30 июня 2019 года.

    При этом неаполитанский клуб ранее официально объявил о назначении главным тренером Карло Анчеллотти.

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  • 31/05/2018

    • Sky Sports добавляет, что «Челси» отказался от переговоров с Сарри из-за конфликта с Роберто Манчини в 2016 году — тогда экс-тренер «Наполи» позволил себе оскорбления гомофобного характера в адрес нынешнего главного тренера сборной Италии.

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