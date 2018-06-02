Переговоры Сарри с «Челси» провалились

Маурицио Сарри
skysports.com
Специалист отметил, что он не будет работать на «Стэмфорд Бридж».
Ситуация осложнилась, когда «Челси» отказался выплачивать «Наполи» отступные в размере 8 миллионов евро за досрочный разрыв контракта Сарри, который действует до 30 июня 2019 года.
При этом неаполитанский клуб ранее официально объявил о назначении главным тренером Карло Анчеллотти.
Sky Sports добавляет, что «Челси» отказался от переговоров с Сарри из-за конфликта с Роберто Манчини в 2016 году — тогда экс-тренер «Наполи» позволил себе оскорбления гомофобного характера в адрес нынешнего главного тренера сборной Италии.