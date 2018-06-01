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    «Челси» не выкупит контракт Сарри у «Наполи»

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    Лондонский «Челси» не намерен выкупать контракт Маурицио Сарри у «Наполи», чтобы назначить его главным тренером, сообщает Football Italia.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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  • По информации издания, в английском клубе рассчитывают, что специалист сможет самостоятельно решить вопрос с трудовым договором.

    Напомним. что хоть неаполитанский клуб и назначил новым главным тренером Карло Анчелотти, Сарри все равно остается на контракте с «Наполи». Сумма расторжения, прописанная в соглашении — восемь миллионов евро.

    По итальянским законам, контракт действует, если он не расторгнут по обоюдному согласию. С первого июня перестает действовать пункт о сумме в восемь миллионов евро, и «Наполи» может сам определить, за какие деньги готов отпустить тренера.

    Сарри хочет при помощи юристов добиться расторжения контракта с «Наполи» и готов для этого обратиться в ФИФА.

    Еще одной проблемой является то, что «Челси» не намерен долго ждать пока тренер освободиться и уже связался с Лораном Бланом, в качестве запасного варианта.

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