«Челси» не выкупит контракт Сарри у «Наполи»

Лондонскийне намерен выкупать контракт, чтобы назначить его главным тренером, сообщает Football Italia

Маурицио Сарри uefa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

По информации издания, в английском клубе рассчитывают, что специалист сможет самостоятельно решить вопрос с трудовым договором.

Напомним. что хоть неаполитанский клуб и назначил новым главным тренером Карло Анчелотти, Сарри все равно остается на контракте с «Наполи». Сумма расторжения, прописанная в соглашении — восемь миллионов евро.

По итальянским законам, контракт действует, если он не расторгнут по обоюдному согласию. С первого июня перестает действовать пункт о сумме в восемь миллионов евро, и «Наполи» может сам определить, за какие деньги готов отпустить тренера.

Сарри хочет при помощи юристов добиться расторжения контракта с «Наполи» и готов для этого обратиться в ФИФА.

Еще одной проблемой является то, что «Челси» не намерен долго ждать пока тренер освободиться и уже связался с Лораном Бланом, в качестве запасного варианта.