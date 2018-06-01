Кафу: У Бразилии хорошие шансы на победу на ЧМ-2018

«Знаю, что в Калининграде будут играть сборные Сербии, Англии, Бельгии. У сборной Сербии здесь база.
Уверен, их хорошо здесь примут. Калининград – очень красивый, как и другие города России. Здесь пройдут хорошие матчи.
Как оцениваю шансы сборной легенд против легенд сборной России? Я уже старый, но, уверен, будет прекрасный матч.
Что касается победителя чемпионата мира, им станет Бразилия. Тут я, конечно, немного шучу, но у нашей команды и правда хорошие шансы.
Также у сборной России хорошие шансы на победу, так как команда играет дома. Плюс считаю фаворитами Португалию, Испанию, Германию, Англию и Бельгию», – передаёт слова Кафу «Чемпионат».