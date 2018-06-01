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    Кафу: У Бразилии хорошие шансы на победу на ЧМ-2018

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    Экс-защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу, посетивший Калининград, где открыл официальный магазин ЧМ-2018, поделился ожиданиями от предстоящего мирового первенства.

    Маркос Кафу
    Маркос Кафу
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  • «Знаю, что в Калининграде будут играть сборные Сербии, Англии, Бельгии. У сборной Сербии здесь база.

    Уверен, их хорошо здесь примут. Калининград – очень красивый, как и другие города России. Здесь пройдут хорошие матчи.

    Как оцениваю шансы сборной легенд против легенд сборной России? Я уже старый, но, уверен, будет прекрасный матч.

    Что касается победителя чемпионата мира, им станет Бразилия. Тут я, конечно, немного шучу, но у нашей команды и правда хорошие шансы.

    Также у сборной России хорошие шансы на победу, так как команда играет дома. Плюс считаю фаворитами Португалию, Испанию, Германию, Англию и Бельгию», – передаёт слова Кафу «Чемпионат».

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