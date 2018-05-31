Моуринью просматривал Смолова, Головина и Арнаутовича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»посетил товарищеский матч между сборными Австрии и России.

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По данным журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, португальский специалист просматривал нападающего австрийцев и «Вест Хэма» Марко Арнаутовича, а также следил за действиями полузащитника московского ЦСКА Александра Головина и нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Встреча состоялась в Инсбруке в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев, Арнаутович отметился результативным пасом.

Австрийский форвард уже работал с Моуринью в миланском «Интере».

Ранее СМИ сообщали, что «МЮ» заинтересован в трансфере Арнаутовича, однако «молотобойцы» не планируют продавать форварда и оценивают его в 50 миллионов фунтов.