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    Ван Дейк: Никто в команде не будет обвинять Кариуса

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) отметил, что команда не винит вратаря Лориса Кариуса в поражении.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк
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  • «Это, конечно, не радует. Но мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Никто в команде не будет обвинять Кариуса. Всё что угодно может произойти в матче подобного накала. Мы надеялись на другой результат.

    "Ливерпуль" должен гордиться. Все команды в Великобритании хотят быть на нашем месте — играть в финале Лиги чемпионов. Замечательно, что мы дошли до финала, но сейчас вся команда очень разочарована», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

    Кариус попросил прощения за свои ошибки

    Напомним, два гола мадридцы забили после ошибок вратаря английской команды.

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