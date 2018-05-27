Ван Дейк: Никто в команде не будет обвинять Кариуса

Вирджил ван Дейк
squawka.com
«Это, конечно, не радует. Но мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Никто в команде не будет обвинять Кариуса. Всё что угодно может произойти в матче подобного накала. Мы надеялись на другой результат.
"Ливерпуль" должен гордиться. Все команды в Великобритании хотят быть на нашем месте — играть в финале Лиги чемпионов. Замечательно, что мы дошли до финала, но сейчас вся команда очень разочарована», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.
Кариус попросил прощения за свои ошибки
Напомним, два гола мадридцы забили после ошибок вратаря английской команды.