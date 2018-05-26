«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Мадридскийодержал победу над(3:1) в финальном матче Лиги чемпионов, прошедшем в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Уже на исходе первого получаса мерсисайдцам пришлось провести вынужденную замену. Лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму в противостоянии с Серхио Рамосом.

Защитник «Реала» прихватил руку египтянина и при падении в борьбе, нападающий «Ливерпуля» получил травму плеча. Салах попытался продолжить игру, но спустя пять минут попросил замену. Вместо него на поле появился Адам Лаллана.

Спустя семь минут замену провел уже «Реал» — защитник Дани Карвахаль получил травму ноги и не смог продолжить игру. На поле вместо него вышел Начо.

На исходе первого тайма «Реал» поразил ворота соперника. На 43-й минуте Иско навесил на Роналду, чей опасный удар Кариус отразил перед собой, подарив Кариму Бензема шанс расстрелять ворота, но арбитр отменил его гол из-за зафиксированного офсайда.

Футбол. Лига чемпионов. Финал Реал Мадрид — Ливерпуль 3:1 (0:0) Голы: 1:0 – 51 Бензема, 1:1 – 55 Мане, 2:1 – 64 Бэйл, 3:1 – 83 БэйлРеал Мадрид: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема (Асенсио, 89)Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, ХендерсонПредупреждение: Мане (82)

Счет в матче был открыт на 51-й минуте, благодаря курьезной ошибке голкипера «Ливерпуля». Лоис Кариус забрал длинную передачу и наткнулся на прессинг Бензема. Вратарь решил ввести мяч в игру рядом с французом, но тот выставил ногу и срезал мяч в ворота.

Мерсисайдцы отыгрались всего четыре минуты спустя. Ловрен после навеса с углового переборол Серхио Рамоса и скинул мяч во вратарскую, куда выскочил Садио Мане, срезав мяч в ворота.

На 64-й минуте «Реал» вновь вышел вперед. Каземиро перевёл мяч на Марсело, который без особых раздумий сделал навес на Бейла, а Гарет из неудобной позиции пробил в падении через себя, послав мяч под перекладину.

А на 83-й минуте голкипер «Ливерпуля» допустил очередной ляп. Бейл получил мяч на фланге далеко от чужой штрафной и решился на дальний удар, с которым Кариус неожиданно не справился, не сумев крепко выставить руки — мяч отскочил за спину голкиперу.

«Реал» стал первой командой в истории, выигравшей Лигу чемпионов трижды подряд.