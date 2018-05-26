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    Салах получил травму в финале Лиги чемпионов

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    На 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» поле покинул лидер англичан Мохаммед Салах.

    Мохаммед Салах после получения травмы
    Мохаммед Салах после получения травмы
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  • За несколько минут до замены египтянин получил травму плеча при столкновении с Серхио Рамосом. Помощь докторов и заморозка позволили Салаху провести на поле лишь несколько минут.

    Мохаммед Салах получает травму
    Фото: LiveSport.Ru

    Юрген Клопп заменил Салаха на Адама Лаллану. О серьезности травмы египтянина пока ничего не известно.

    Мохаммед Салах
    Фото: uefa.com

    К 30-й минуте финала счет не открыт, 0:0. С тем же счетом завершился и первый тайм. За ходом игры можно следить на LiveCup.Run.

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