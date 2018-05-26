Салах получил травму в финале Лиги чемпионов

На 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» поле покинул лидер англичан

Мохаммед Салах после получения травмы uefa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

За несколько минут до замены египтянин получил травму плеча при столкновении с Серхио Рамосом. Помощь докторов и заморозка позволили Салаху провести на поле лишь несколько минут.

Мохаммед Салах получает травму Фото: LiveSport.Ru

Юрген Клопп заменил Салаха на Адама Лаллану. О серьезности травмы египтянина пока ничего не известно.

Мохаммед Салах Фото: uefa.com

К 30-й минуте финала счет не открыт, 0:0. С тем же счетом завершился и первый тайм. За ходом игры можно следить на LiveCup.Run.