«Локомотив» при жеребьевке ЛЧ окажется в первой корзине, ЦСКА — в третьей

При любом исходе финального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», который состоится 26 мая, при жеребьевке группового этапа турнира сезона-2018/19окажется в первой корзине, а– в третьей.

Помимо «железнодорожников» в первой корзине окажутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы Испании, Германии, Англии, Италии и Франции: «Реал» или «Ливерпуль», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Окончательный состав остальных трех корзин определится по итогам финала Лиги чемпионов и матчей квалификации турнира в следующем сезоне, отмечает «Чемпионат». При этом уже сейчас известно, что в случае поражения «Реала» мадридцы попадут во вторую корзину. Мерсисайдцы, если проиграют в финале, окажутся в третьей корзине.

«Локомотив» занял первое место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона РФПЛ, ЦСКА – второе. «Спартак», который финишировал на третьей строчке, начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.