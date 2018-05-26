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    «Локомотив» при жеребьевке ЛЧ окажется в первой корзине, ЦСКА — в третьей

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    При любом исходе финального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», который состоится 26 мая, при жеребьевке группового этапа турнира сезона-2018/19 «Локомотив» окажется в первой корзине, а ЦСКА – в третьей.

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»
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  • Помимо «железнодорожников» в первой корзине окажутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы Испании, Германии, Англии, Италии и Франции: «Реал» или «Ливерпуль», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

    Окончательный состав остальных трех корзин определится по итогам финала Лиги чемпионов и матчей квалификации турнира в следующем сезоне, отмечает «Чемпионат». При этом уже сейчас известно, что в случае поражения «Реала» мадридцы попадут во вторую корзину. Мерсисайдцы, если проиграют в финале, окажутся в третьей корзине.

    «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона РФПЛ, ЦСКА – второе. «Спартак», который финишировал на третьей строчке, начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

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