Рамос: Мы выбили из борьбы клубы, причислявшиеся к фаворитам на победу в ЛЧ

Серхио Рамос
uefa.com
«Мы обыграли "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Баварию", что было, пожалуй, самым тяжелым возможным сценарием для того, чтобы попасть в финал.
Выход в финал стал наградой за все наши огромные усилия. Все это надо брать в расчет, поскольку мы выбили из борьбы клубы, причислявшиеся к фаворитам на победу в турнире.
Думаю, это сделало нас лишь сильнее как в общем плане, так и психологически, а ждет нас, несомненно, напряженный финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Серхио Рамос: "Некоторые сомневаются, что наша команда определила эру" 🤔#финалЛЧ pic.twitter.com/tdUTxzsMJb— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 мая 2018 г.