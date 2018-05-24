ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио Сарри пока что безработенСарри не затеряется после «Наполи»
  • 21:43
    • «Лион» в третий раз выиграл женскую Лигу чемпионов
  • 19:53
    • Клопп: Это сумасшедшее приключение, но мы заслужили место в финале
  • 18:46
    • «Анжи» хочет занять место «Амкара» в РФПЛ
  • 17:46
    • ФИФА не допустит россиян к работе с допинг-пробами на ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Рамос: Мы выбили из борьбы клубы, причислявшиеся к фаворитам на победу в ЛЧ

  • подписаться
    •
    Капитан «Реала» Серхио Рамос высказал мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов, где мадридцы 26 мая сыграют в Киеве с «Ливерпулем».

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Мы обыграли "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Баварию", что было, пожалуй, самым тяжелым возможным сценарием для того, чтобы попасть в финал.

    Выход в финал стал наградой за все наши огромные усилия. Все это надо брать в расчет, поскольку мы выбили из борьбы клубы, причислявшиеся к фаворитам на победу в турнире.

    Думаю, это сделало нас лишь сильнее как в общем плане, так и психологически, а ждет нас, несомненно, напряженный финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.


  • По теме
  • Почему «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ: топ-3 причины
  • 14:20
    •
  • Прогноз
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо»
  • 1,70
  • Завтра в 01:15
    •
    Реал Мадрид Футбол Испании Ливерпуль Футбол Англии Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Бавария Футбол Германии Ювентус Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч кмСамые безопасные премиальные автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы не заметят перуанцев
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?
  • «Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли «Хьюстон» впервые завладеть инициативой?
  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Почему «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ: топ-3 причиныСпорим с британскими коллегами 14:200
  • 16:02
    • «Амкар» может сняться с чемпионата России
  • 13:36
    • Смолов тренируется по индивидуальной программе
  • 16:28
    • Матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году пройдет в Порту
    Урош Спаич Футбол Преемник Гранквиста. «Краснодар» сделал ставку на СпаичаКраснодарский клуб усилился сербским защитником 12:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Павлюченкова идет дальше
  • 4,58
    •
  • 22:49
    • ЦСКА повел в серии четвертьфинала Лиги ВТБ с ВЭФ
  • 22:37
    • Агент: Два-три клуба РФПЛ хотят купить Алибека
  • 21:55
    • Бейл: Я играл в трех финалах и смогу победить уже в четвертый раз
    «Столичные» вышли в финал Кубка Стэнли Хоккей Овечкин ждал этого 13 лет. «Вашингтон» — в финалеТриумф «Вашингтона» в седьмом матче против «Тампы» — в обзоре СМИ 10:060
  • 16:19
    • Финал Лиги Европы сезона-2019/20 будет принимать Гданьск
  • 16:12
    • Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Стамбуле
  • 15:51
    • Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие