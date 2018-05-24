Рамос: Мы выбили из борьбы клубы, причислявшиеся к фаворитам на победу в ЛЧ

Капитан «Реала»высказал мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов, где мадридцы 26 мая сыграют в Киеве с

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«Мы обыграли "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Баварию", что было, пожалуй, самым тяжелым возможным сценарием для того, чтобы попасть в финал.

Выход в финал стал наградой за все наши огромные усилия. Все это надо брать в расчет, поскольку мы выбили из борьбы клубы, причислявшиеся к фаворитам на победу в турнире.

Думаю, это сделало нас лишь сильнее как в общем плане, так и психологически, а ждет нас, несомненно, напряженный финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.