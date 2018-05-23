«Ювентус» может обменять Манджукича на Бонавентуру

Туринскийзаинтересованы в обмене игроками, сообщает издание calcionews24.com

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В результате сделки нападающий туринцев Марио Манджукич может переехать в Милан, а в обратном направлении отправится полузащитник «россонери» Джакомо Бонавентура.

Миланский клуб недоволен результативностью основного форварда команды Николы Калинича и намерен его продать.

Манджукичу, в свою очередь, не нравится, что Массимилиано Аллегри отводит ему место на левой бровке, в то время, как хорват предпочитает играть на острие.

Контракт 32-летнего Манджукича с «Ювентусом» заключен до лета 2020 года. В завершившемся сезоне он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Контракт 28-летнего Бонавентуры с «Миланом» также рассчитан до 2020 года. В сезоне-2017/18 на счету итальянца 47 матчей за клуб. В них он забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.