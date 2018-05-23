Игонин: Денисов был неуправляемым уже в дубле

Экс-защитникрассказал, что полузащитникбыл неуправляемым еще во время игры за дубль питерского клуба.

«Моя первая встреча с Денисовым была еще в то время, когда в "Зените" работал Петржела. Игорь играл в дубле, и уже тогда был скандал. Петржела меня вызвал и сказал: "Что делать с этим парнем? Он практически неуправляемый". И мы действительно говорили, что не нужно делать скоропалительных выводов, ведь это футболист с явным будущим и лидер.

В тот момент Игорь ругался, пытаясь создать лучшие условия для дубля. Это было уже тогда. Он приходил и требовал, ставил условия. И сейчас, по прошествии стольких лет, он вдруг изменился? Мне это не очень понятно», — сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает «Чемпионат».

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